Профильный комитет Рады поддержал назначение главы “Укравтодора” на пост министра инфраструктуры

“Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра Украины о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины и рекомендовали Верховной Раде Украины назначить его на должность министра”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/infrastructure.vru/posts/611854886883507

Контекст:

Верховная Рада Украины 18 мая проголосовала за увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.

19 мая Шмыгаль внес в парламент представление о назначении трех новых министров, в том числе и Кубракова – на пост министра инфраструктуры. Голосование за эти три кандидатуры состоится, скорее всего, 20 мая, рассказывал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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