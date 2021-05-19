Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения

Сообщается, что Кабмин изменил категорию памятников “Комплекс сооружений Контрактовой площади” и “Гостиный двор” на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера.

В Минкульте отметили, что это поможет отреставрировать здание.

“Это решение позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры и информационной политики, а следовательно – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, был построен в 1809 году. В 2011 году здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры.

В сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО “Укрреставрация” земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в аренду на пять лет. Компания должна была превратить Гостиный двор в торгово-офисный центр. Против реконструкции здания несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет разорвал соглашение с ПАО “Укрреставрация” об аренде земли.

В декабре 2014 года Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации. Уже после этого, 8 февраля 2014 года в здании памятника архитектуры возник пожар, который уничтожил часть кровли Гостиного двора.

28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора. Арендатор заявил, что будет дальше судиться за него.

8 мая Верховный Суд Украины оставил в силе решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, признав, что ПАО “Укрреставрация” не выполняло условий договора аренды.

Теперь право реконструировать и использовать комплекс оспаривают Минкульт и киевские власти. Мэр Киева Виталий Кличко обвинял министерство в блокировании передачи Гостиного двора общине столицы, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко отвечал, что не получил гарантий, что столичные власти устроят в Гостином дворе “культурный хаб”, а не ТРЦ, и потому инициировал передачу здания на баланс министерства.

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