В Грузии бастуют работники заводов Borjomi. Разлив воды приостановили

С 18 мая около 300 рабочих проводят бессрочную забастовку, они требуют поднять заработную плату.

“Эхо Кавказа” добавило, что участники стачки требуют улучшения условий труда. Владелец заводов, компания IDS Borjomi, на уступки не идет.

Сотрудники заводов сказали, что в течение года им понизили заработную плату без объяснения причин на 200-250 лари (на $59,5–74,4). Из-за нехватки персонала сократили перерывы. Несколько месяцев рабочие вели переговоры с менеджментом компании. Консультации велись при посредничестве представителя министерства здравоохранения и профсоюзов Грузии, но это не дало результата, отметило “Эхо Кавказа”.

“Мы временно приостанавливаем работу на обоих заводах, чтобы предотвратить провокации, организованные активистами профсоюзов, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность людей. Несмотря на забастовку некоторых сотрудников заводов по розливу Borjomi , производственный процесс вчера шел гладко, однако во время митинга были совершены незаконные действия в отношении водителей грузовых автомобилей, идущих на заводы, провокации продолжаются и сегодня”, – цитирует радиостанция заявление компании.

По утверждению представителя профсоюзной организации Георгия Диасамидзе, компания идет на все, чтобы отодвинуть от переговоров профсоюзы. Работники говорят о давлении со стороны начальства. Одна из сотрудников завода сказала, что в службе ресурс-центра компании запрещают комментировать происходящее в СМИ под угрозой увольнения.

В IDS Borjomi считают нереальным требование бастующих сотрудников о повышении зарплаты на 50%. Компания в своем заявлении, которое процитировал “Интерфакс”, выразила сожаление из-за сложившейся ситуации и отметила что “строго придерживается социальных обязательств”. Заработная плата сотрудников, по утверждению компании, на 30-40% выше, чем существующие сегодня на рынке труда средние статистические показатели.

Контекст:

По данным “Эхо Кавказа”, контрольный пакет акций компании (60%) IDS Borjomi принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Фридману. Остальные 40% активов принадлежат миноритарным акционерам. До 2012 года основным владельцем IDS Borjomi был инвестиционный фонд бизнесмена Бадри Патаркацишвили Salford Capital Partners. Активами управляла Ина Гудавадзе, после чего контрольный пакет акций компании приобрела российская “Альфа-групп”. В 2019 году чистая прибыль компании IDS Borjomi составила $17,3 млн.

IDS Borjomi управляет восемью разливочными заводами в Грузии, России и Украине, говорится на сайте компании. Продукция экспортируется в более, чем 40 стран. В группе работают около 7 тыс. cотрудников.

Портфель грузинской компании состоит из таких брендов минеральной воды, как “Боржоми”, “Моршинская”, “Святой Источник”, “Миргородская”, “Бакуриани”, “Ликани”, “Эдельвейс”, “Трускавецкая” и “Аляска”.

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