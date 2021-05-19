Ми-28НМ примет участие в летной программе МАКС-2021

“Ночной охотник” займет место в строю во время группового пролета российской техники. Затем пилоты покажут сольную демонстрационную программу с элементами сложного пилотажа, применяемыми в реальном воздушном бою.

По словам генерального директора холдинга “Вертолеты России” Андрея Богинского, Ми-28НМ – один из самых высокотехнологичных и современных вертолетов в линейке предприятия. “В авиасалоне МАКС он примет участие в новом для себя качестве серийной машины”, – сказал он.

В 2019 году был подписан контракт на поставку Минобороны России 98 ударных вертолетов Ми-28НМ. Первую партию передали заказчику в прошлом году.

От исходного Ми-28Н новинка отличается новым двигателем. Он обладает более совершенными параметрами, а также новой вспомогательной силовой установкой, модифицированным комплексом радиоэлектронного оборудования, обзорно-прицельной системой.

Новые управляемые и неуправляемые ракеты, включая противотанковые с увеличенной дальностью пуска, усиливают боевые возможности вертолета и позволяют выполнять задачи с минимальным риском поражения средствами ПВО.

Кроме того, у вертолета появилась функция сопряжения с беспилотными летательными аппаратами. А новейшая система ночного видения расширяет возможности машины в ночное время.

Показ Ми-28НМ на салоне МАКС поможет в продвижении российских вертолетов на мировом рынке.

Наработки по Ми-28НМ будут внедряться и в его экспортную версию, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, в этой версии заинтересованы как традиционные заказчики традиционные заказчики – страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнеры.

АО “Вертолеты России” – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг “Вертолеты России” входит в структуру Госкорпорации Ростех.