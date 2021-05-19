 

Госдума рассмотрит поправки “Единой России” о бесплатном подключении граждан к газу

19.05.2021, 22:22, Разное
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Авторами соответствующего законопроекта стали спикеры Совета Федерации и Государственной Думы России Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции “Единой России” в Госдуме Сергей Неверов и председатель комитета Думы по энергетике Павел Завальный, а также сенатор Андрей Кутепов.

Завальный сообщил, что профильный комитет Госдумы приступает к работе с поправками, предложенных единороссами. Их будут рассматривать на ближайшем пленарном заседании. Документ планируют принять до конца весенней сессии.

С предложением сделать процесс подключения людей к газу максимально простым, удобным и бесплатным партия обратилась к президенту России Владимиру Путину в апреле, после поездки врио заместителя секретаря Генсовета “Единой России” Дмитрия Кобылкина в Тверскую область. Глава государства одобрил инициативу политиков и поручил правительству обеспечить бесплатное подключение жителей к газу вне зависимости от площади жилища до 2023 года.

Газификацией будет заниматься единый оператор. Региональные отделения “Единой России” составят график бесплатного подключения к газу в регионах с единой базой данных о доведения газа до домов.



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