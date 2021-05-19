 

Две правды от Ани Лорак – Личное мнение

19.05.2021, 22:20, Разное
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Эх, зря я Аньку Лорак, рассказавшую Корчевникову о своих отношениях с Константином Меладзе, похвалила.


Фото: Соцсети

Анечка сделала официальное заявление: её слова переврали, а Константин Меладзе — великий композитор.

Пожалуй, приведу это заявление полностью:

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью.
После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я
с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое.
Добро победит.

Ань, ты серьёзно? С уважением и любовью? Великий композитор?

Это ведь ты на видео, да?

https://t.me/lenamiro/8829

Это ведь ты рассказываешь о том, что Меладзе испытывал к тебе симпатию, что он запретил всем своим знакомым с тобой общаться, что он предложил тебе условия работы, которые лежали в личной плоскости и тебе не подошли, потому что у тебя есть достоинство?

  Одно то, что он — если верить твоим же собственным словам! — сделал тебя персоной нон-грата в определённом среде, заслуживает того, чтобы ты, как минимум, перестала его любить и уважать.  

Ты же лепечешь о каком-то уважении и любви к этому человеку. О каком таком достоинстве ты смеешь заикаться? Где оно у тебя? Покажи!

В моих глазах ты — патологическая жертва. Тебя можно загонять в угол, ты от обиды срываешься на визг, но потом сдаёшь позиции и приносишь извинения.  

Так выглядит твоя модель взаимоотношений с людьми, правда, Анютка?

В твоё недавнее заявление в Инстаграме о том, как ты любишь и уважаешь «великого композитора» Меладзе я не верю.  

Верю я в то, что Корчевникову ты рассказала правду. Рассказала довольно прямо: без возможности двойного толкования.  

Целый месяц в прессе мелькали похожие на заказные статьи о том, какая ты дрянь.  

Я верю в то, что ты не выдержала давления, испугалась и сдала назад.

Верю в то, что тебя, Аня, запугали и продавили. А у Константина Меладзе — всё хорошо. 

Грустно всё это.  

Верите в правду от Ани Лорак? А в какую именно? В ту, что она рассказала Корчевникову, или в ту, которую вывалила в Инстаграме сейчас?

Источник: Лена Миро



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