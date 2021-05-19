Госдеп продолжит мешать завершению «Северного потока – 2»

Представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что администрация США по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».

По ее словам, США намерены продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения России». Москва эти обвинения в прошлом опровергала, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Госдеп представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2»).

Напомним, в МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что РФ уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.