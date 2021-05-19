Liquid Instruments привлекает 13,7 млн ​​долларов, чтобы вывести на рынок свое инженерное устройство 8-в-1, ориентированное на образование.

Часть обучения на инженера — это понимание инструментов, с которыми вам придется работать — вольтметров, анализаторов спектра и тому подобного. Но зачем использовать два, или восемь, если на то пошло, если подойдет один? Moku: Go объединяет несколько часто используемых инструментов в один компактный пакет, экономя место на рабочем месте или в классе, а также предоставляет современный интерфейс, настраиваемый с помощью программного обеспечения. Создатель Liquid Instruments только что собрал 13,7 миллиона долларов, чтобы представить этот гаджет студентам и инженерам во всем мире.

Идея Moku: Go во многом такая же, как и у предыдущего продукта компании Moku: Lab. Используя стандартный входной порт, набор инструментов на основе ПЛИС выполняет такие же разбивки и анализ электрических сигналов, как и в более крупных или аналоговых устройствах. Но будучи цифровым, вы экономите много места, которое обычно уходит на громоздкие аналоговые компоненты.

Go продвигает эту миниатюризацию дальше, чем Lab, выполняя многие из тех же задач при вдвое меньшем весе и с несколькими полезными дополнительными функциями. Он предназначен для использования в образовательных учреждениях или небольших инженерных мастерских, где пространство в большом дефиците. Объединение восьми инструментов в один — большой переворот, когда ваша скамья — это одновременно и ваш стол, и картотечный шкаф.

Между прочим, эти восемь инструментов: генератор сигналов, произвольный генератор сигналов, анализатор частотной характеристики, логический анализатор / генератор шаблонов, осциллограф / вольтметр, ПИД-регулятор, анализатор спектра и регистратор данных. Трудно сказать, действительно ли это в сумме больше или меньше восьми, но это определенно много, чтобы иметь упаковку размером с книгу в твердом переплете.

Вы получаете доступ к ним и настраиваете их, используя программный интерфейс, а не набор регуляторов и циферблатов — хотя давайте будем ясны, есть веские аргументы в пользу того и другого. Однако, когда вы обучаете группу молодых цифровых аборигенов, чистый интерфейс «укажи и щелкни», вероятно, станет плюсом. Пользовательский интерфейс на самом деле очень привлекательный; вы можете увидеть несколько примеров, щелкнув инструменты на этой странице, но вот пример генератора сигналов:

Обожаю эти пастели.

Moku: Go в настоящее время работает с Mac и Windows, но еще не имеет мобильного приложения. Он интегрируется с Python, MATLAB и LabVIEW. Данные идут по Wi-Fi.

По сравнению с Moku: Lab, у него есть несколько преимуществ. Порт USB-C вместо mini, порт магнитного питания, 16-канальный цифровой ввод / вывод, дополнительный источник питания до четырех каналов, и, конечно же, он вдвое меньше и весит. Он делает компромисс в нескольких вещах — отсутствие слота для SD-карты и меньшая пропускная способность для его выходов, но если вам нужен диапазон и точность более дорогого инструмента, вам, вероятно, понадобится и много других вещей.

Так как меньший вариант также стоит 500 долларов в начале («цена, сопоставимая с учебником»… да ладно) по сравнению с большим вариантом 3500 долларов, это означает значительную экономию. И это определенно дешевле, чем покупать все эти инструменты по отдельности.

Moku: Go «прямо нацелен на университетское образование», — сказал вице-президент по маркетингу Liquid Instruments Дуг Филлипс. «Профессора могут использовать устройство в классе, а отдельные лица, например студенты и любители электронной инженерии, могут экспериментировать с ним в свободное время. С момента его запуска в марте наиболее распространенным профилем клиентов были студенты, покупающие устройство по указанию своего университета ».

Около сотни профессоров подписались на использование устройства в рамках своих осенних занятий, и компания работает с другими партнерами в университетах по всему миру. «Существует реальный спрос на портативные гибкие системы, которые могут справиться с четырехлетним учебным планом », — сказал Филлипс.

Производство начнется в июне (образцы отправлены испытателям), строгость и стоимость которого, вероятно, послужили причиной недавнего раунда финансирования. 13,7 млн ​​долларов поступают от существующих инвесторов. Anzu Partners и ANU Connect Ventures, а также новые инвесторы F1 Solutions и Moelis Australia’s Growth Capital Fund. Это конвертируемая банкнота «в преддверии ожидаемого раунда серии B в 2022 году», — сказал Филлипс. Это большая сумма, чем они намеревались собрать вначале, и характер раунда также не является стандартным, но, учитывая трудности, с которыми столкнулись компании-производители оборудования за последний год, вероятно, следует ожидать некоторых нарушений.

Без сомнения, ожидаемый раунд B будет в значительной степени зависеть от успеха запуска и внедрения Moku: Go. Но этот многообещающий продукт выглядит так, как будто через пару лет он может стать обычным явлением в тысячах классных комнат.