Новая линия подсказок приглашает всех называть компании и позорить компании за дизайн с темным узором.

Возможно, вы не знакомы с термином «темные шаблоны», но феномен манипулятивного дизайна повсеместен в приложениях и сервисах, которые мы используем каждый день.

Темные шаблоны подталкивают потребителей делать выбор, который обогащает компании, обычно за их собственный счет. Это может выглядеть как вводящая в заблуждение формулировка, которая заставляет кого-то подписывать свои личные данные, или как скрытую кнопку, которая приводит к возобновлению подписки, которую они, вероятно, предпочтут отменить.

Если вы наткнетесь на схематичный дизайн с темным узором, теперь вы можете сообщить об этом на Darkpatternstipline.org, специальном сайте, размещенном Consumer Reports. Новая линия подсказок — это совместный проект EFF, PEN America, Consumer Reports и Access Now, а также других защитников цифровых прав.

Сбор отчетов с темным рисунком — это усилие, которое сейчас может иметь решающее значение благодаря новым законам, нацеленным на практику манипулятивного дизайна.

В марте Калифорния внесла изменения в свой знаковый закон о конфиденциальности, Калифорнийский закон о защите прав потребителей (CCPA), чтобы запретить темные шаблоны на заднем дворе технологий. «Эти меры защиты гарантируют, что потребители не будут сбиты с толку или введены в заблуждение при попытке реализовать свои права на конфиденциальность данных», — сказал генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерра о новых правилах.

Даже Конгресс обеспокоен темными узорами. В 2019 году двухпартийный законопроект под названием DETOUR Act был направлен на то, чтобы запретить пользовательские интерфейсы, «скрывающие, подрывающие или ограничивающие автономию пользователей» для крупных компаний с более чем 100 миллионами пользователей. Хотя этот закон никуда не делся, принудительный выбор дизайна — одна из многих проблем, которые волнуют законодателей, стремясь внедрить новые федеральные правила для крупных технологических компаний.

Вы когда-нибудь сталкивались с кучей противоречивых флажков, которые пытаются обманом заставить вас подписаться на чей-то список рассылки? Это темный узор. pic.twitter.com/7UoR2h0xKc

— Марк Уорнер (@MarkWarner) 9 апреля 2019 г.,

Для создателей подсказок приоритетной задачей является устранение опасений регулирующих органов, формирующих техническую политику. «Если мы хотим остановить темные шаблоны в Интернете и за его пределами, мы сначала должны оценить, что там есть, а затем использовать эти примеры, чтобы повлиять на политиков и законодателей», — сказала дизайнер EFF Ширин Мори.

«Мы надеемся, что линия рекомендаций Dark Patterns поможет нам продвигаться к более справедливым, равноправным и доступным технологическим продуктам и услугам для всех».