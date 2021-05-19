 

Ученые рассказали, как эпидемия чумы повлияла на иммунитет человечества

19.05.2021, 21:54, Новости дня
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Данное предположение у представителей науки существовало и ранее. Однако только теперь немецкие ученые нашли доказательства тому, что в результате эпидемии бубонной чумы в шестнадцатом веке в генетическом коде людей произошли изменения, которые способствовали появлению естественного иммунитета от этой страшной болезни.

Раскопки древних могил, во время которых были получены образцы измененного ДНК, проводили в городе Эльванген (Германия). Сотрудники Института Макса Планка установили, что в генетике поколений, родившихся после эпидемии, появились соответствующие мутации.

Напомним, что наиболее опустошительные эпидемии чумы в Европе возникали в 16-17 веках. Несмотря на то, что никакая вакцинация в то время не могла производиться, в дальнейшем об этой болезни люди стали забывать.



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