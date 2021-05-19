В Алтайском госуниверситете исследовали влияние углеродного баланса на состояние почв

Ученый из Алтайского госуниверситета Андрей Бондарович в своей научной статье, опубликованный на страницах журнала Geoderma, утверждает, что в процессе декарбонизации, предусмотренной Парижским соглашением, практически забыты проблемы, связанные с качеством почв сельскохозяйственных угодий.

Дело в том, что углерод, являющийся составной частью парниковых газов, в огромном количестве содержится именно в почве. Не многие сейчас вспоминают о том, сколько его высвободилось, например, во время освоения Целины в 50-60-х годах прошлого столетия.

Однако не только от климата, но и от состояния почв зависит продовольственная безопасность человечества. К сожалению, экологи сосредоточены, в основном, на потеплении атмосферного воздуха. А данному вопросу уделяют меньше внимания.