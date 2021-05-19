Мнение: 6 лет за ролики в Ютубе

Россиян, очевидно, хотят в принципе отвадить от того, чтобы заниматься политикой. Просто – в принципе, всех и навсегда. Причем правящая ОПГ быстро скатывается к уровню самого замшелого СССР-КГБ – чтобы вообще ДУМАТЬ НЕ СМЕЛИ. Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко (который победил во втором туре выборов, поэтому второй тур отменили, а в третий Ищенко не допустили) засадили в психушку; губернатора Хабаровского края засадили в тюрьму и шьют ему дело; приняли закон, согласно которому, если ты перечислял деньги ФБК Навального – тебя могут задним числом (!) обвинить в финансировании экстремизма (и плевать, что когда ты перечислял, ФБК еще не был признан “экстремистским”); и вот последняя новость из той же серии – Платошкину прокурор требует… 6 лет.

За что “судят” Платошкина (без кавычек тут, понятно, нельзя)? Буквально – за ролики в Ютубе. В частности, следователи там обнаружили, что он “во время пандемии призывал к нарушению ограничительных мер”. Очень творческий подход! Думаю, так ведь в итоге можно вообще всех, кто появлялся на ютуб-каналах в 2020 году с “босым лицом”, то есть без маски, обвинить в “нарушении мер” – да и впаять им как минимум “двушечку”.

Платошкин – бывший дипломат, доктор наук, закончил МГИМО. Как по мне – он, конечно, безответственный популист с языком без костей, его “Движение за новый социализм” по своей сути – чистый спойлер для КПРФ, а его цель – “прийти снова к социализму путем выборов” – мне, мягко говоря, абсолютно не близка (особенно учитывая, что мир и так глобально движется к самому зверскому социализму, причем без всяких выборов). Но не сажать же за это!!

Вообще, дело Платошкина отдает особым цинизмом еще и потому, что в его случае власти откровенно… защищают КПРФ с нашим отечественным Байденом-Зюгановым во главе. Если проще – защищают своих, ручных и прикормленных коммунистов от диких, от которых не знаешь, что ждать. “Защищают” уже на самых дальних подступах – ведь очевидно, что Платошкин был еще крайне далек от популярности, по сути он на момент ареста был не более чем одним из многочисленных сетевых фриков. Но в нем охреневшие охранители разглядели какой-то одним им ведомый потенциал – и перепугались так, что собираются впаять ему аж 6 лет! Уму непостижимо.

Очень надеюсь, что приговор будет хотя бы условный. Если же мужика (ему 55 лет) все-таки засадят в компанию к Навальному – это будет знак, что власть просто переходит к беспределу.

Эх… Никак не удается найти у режима хоть какие-то положительные черты. Окружающий мир стремительно портится – тот же Ютуб уже полгода банит за не нравящиеся ему ролики по беспределу. Что делает Россия в ответ? Россия в ответ за ролики в Ютубе просто начинает сажать – и не на 15 суток, а на сроки “как для убийц”. Примириться с РФ, к сожалению, нельзя – она всегда будет портиться быстрей. Карма, твою мать…

UPD. Платошкину в итоге дали 5 лет, но условно. Читай – полностью перекрыли ему возможность баллотироваться куда бы то ни было на ближайшие 15 лет, плюс “подвесили” на срок, которого даже у Навального не было. Безусловно, норму закона, запрещающую избираться в любые органы власти людям с судимостями, надо будет отменить в числе первых, как противоречащую Конституции.