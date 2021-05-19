“Укрпошта” выключила в отделениях терминалы других банков. Так Смелянский ответил на перечисление пенсий в банки

Смелянский написал, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 30 апреля решили, что переход пенсионеров на банковские карты является “сугубо добровольным делом” и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где нет банков.

“Одновременно премьер дал поручение нам, “Укрпошті”, Министерству социальной политики Украины и Пенсионному фонду Украины отработать изменения в постановление 277 и вести себя прилично, не расшатывая ситуацию и здоровье пенсионеров. Премьер-министр уже несколько раз подчеркивал достигнутые договоренности, и я ему за это благодарен”, – добавил глава правления “Укрпошти”.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159326209228007

По решению Смелянского, в отделениях “Укрпошти” останутся только терминалы этой компании. Там, где их нет, можно получить услуги за наличные деньги.

“Не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и Управление соцзащиты по схеме “хочешь субсидию/пенсию – шуруй в банк” начали туда переводить даже людей с инвалидностью. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это “эксцессы на местах”. Когда эксцессы стали волной и такой тихой гибридной войной даже не с “Укрпоштою”, а с пенсионерами и людьми с инвалидностью, я дал время до 17.00 сегодня это исправить. Но исправления не последовало”, – продолжил он.

Смелянский распорядился открыть горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

“После сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс Украины”, – пообещал он.

Контекст:

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная 29 марта этого года рассказала, что “Укрпошта” поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 млн украинцев, если тарифы на это не повысят. Смелянский ей в ответ заявил, что уничтожению госкомпаний популизмом и непрофессионализмом должен “когда-то прийти конец, как и издевательству над пенсионерами”.

22 декабря 2020 года Смелянский говорил, что тарифы на доставку пенсий остались на уровне 2019 года, хотя минимальная зарплата выросла на 37%, и ждет решения по этому вопросу от Кабинета Министров.

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