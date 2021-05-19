На заседании ТКГ стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ “Счастье” и “Золотое”

Координатор подгруппы ТКГ по безопасности Тони Фриш заявил, что готов посетить эти пункты пропуска “для объективной оценки выполнения условий для их открытия”.

“Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с графиком ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, учитывая то, что большинство из таких объектов находится именно на участках, которые предварительно запланированы для разминирования во исполнение соответствующих решений лидеров “Нормандской четверки” по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года”, – говорится в сообщении.

Конкретные меры должны быть отработаны в ходе следующих заседаний подгруппы по безопасности.

Как отметили в пресс-службе, украинская делегация продолжает настаивать на соблюдении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц, разблокировке российской стороной работы КПВВ, обеспечении надежного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и другое.

“Считаем критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением. Продвижение по любым другим вопросам – политическим, гуманитарным, экономическим – возможно после выполнения главной, базовой предпосылки – реализации безопасности положений Минских договоренностей и прежде всего достижения полного и всеобъемлющего прекращения огня”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/274016701175414

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует открытие КПВВ “Счастье” и “Золотое”.

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