Авиакомпаниям из Украины рекомендовали не летать в Израиль

“Информационным письмом Госавиаслужбы рекомендуется эксплуатантам Украины воздерживаться от выполнения полетов в Израиль до стабилизации ситуации с безопасностью”, – говорится в ответе.

В связи с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной Госавиаслужба отнесла Израиль к перечню государств и аэропортов, в которых временно запрещены или ограничены полеты воздушных судов.

Контекст:

Украина также собирается начать эвакуацию своих граждан из сектора Газа в течение 48 часов. По информации главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, там находится около 1600 украинцев.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинской группировки ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

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