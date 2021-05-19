 

Зеленский уволил посла Украины в Турции

19.05.2021, 21:46, Новости дня
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“Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике”, – сказано в указе.

Причина увольнения Сибиги в документе не уточняется. Кто заменит Сибигу на посту посла Украины в Турции, также неизвестно.

Контекст:

Сибига родом из города Зборов Тернопольской области, следует из его биографии на сайте посольства Украины в Турции. Дипломатическую карьеру в МИД Украины начал в 1997 году. До 1998 года занимал должности атташе, третьего и второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов договорно-правового управления МИД.

Послом Украины в Турции его назначили 23 августа 2016 года, до этого он был директором департамента консульской службы MИД. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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