“Навальному могут добавить до 10 лет”. Следком РФ массово вызывает сотрудников ФБК на допросы

По словам Жданова, полицейские, вручавшие повестки, сказали, что им нужно вызвать на допросы “около 70 сотрудников”. Директор ФБК отметил, что с момента возбуждения этого дела в конце декабря 2020 года по нему не проводились никакие действия.

Получение повесток “Дождю” подтвердили несколько бывших сотрудников ФБК. Согласно повесткам, на допросы их вызывают в качестве свидетелей, в случае неявки угрожают приводом или штрафом.

Жданов в Twitter сообщил, что сотрудников фонда также допрашивали по делу по статье 239 Уголовного кодекса РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Это дело открыли на Навального, главу его региональных штабов Леонида Волкова и самого Жданова в конце апреля.

Сотрудников ФБК, которых сегодня допрашивали, допросили сразу по второму делу, по 239 ст. УК. И сразу же вызывают еще на один допрос на следующие дни. То есть уже как минимум 3 допроса у каждого. У одного сотрудника прямо на допросе пытались забрать телефон.

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) May 19, 2021

Жданов сообщил “Дождю”, что сначала дело возбудили по 174 статье Уголовного кодекса РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

“Легализовали путем того, что внесли деньги в ФБК и в фонд, обслуживающий штабы. А это – другое дело, я так понимаю, обратное. Заключается оно в том, что мы якобы украли эти донаты, которые мы внесли в фонд. Понятно, что это противоречащие прямо по смыслу друг другу статьи – либо вносим, легализуем, либо выносим из фонда, воруем. Но, тем не менее, они два года занимались делом ФБК, легализации никакой так и не придумали, и теперь решили сказать, что Навальный украл донаты”, – пояснил он.

По словам Жданова, если это новое дело решат доводить до суда, срок Навального может увеличиться до 10 лет. “Вполне очевидно, что в этом и может заключаться задача”, – сказал Жданов.

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонд и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 19 апреля сообщил, что материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.

29 апреля Волков заявил об официальном роспуске сети штабов. По его словам, сохранение работы сети в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и кто с ними сотрудничает.

30 апреля Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила штабы Навального в перечень экстремистов и террористов.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Завершил голодовку политик 23 апреля.

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