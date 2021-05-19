 

Мнение: Обратная сила

19.05.2021, 21:38, Разное
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Госдума приняла в первом чтении закон о поражении в гражданских правах лиц, причастных к экстремистской деятельности. Сам по себе закон уже никакого интереса не вызывает – он сугубо тактический и направлен на окончательную ликвидацию структур Навального. Однако в нем есть любопытная новация – поражение в правах наступает даже в том случае, если кто-либо участвовал в деятельности этих структур до признания их экстремистскими. Скажем, перечислил один рубль на счета ФБК три-пять лет тому назад. Однозначно, государственное преступление.

Фактически это нарушает фундаментальное правило о том, что закон обратной силы не имеет. Но все понимают, что если есть политическое указание, все правовые нормы идут лесом. Фашизм создает массу привлекательных моментов для режима: всегда можно найти обоснование, почему вытираются ноги о те или иные принципы, и подвести под него солидную базу. Обычно под вывеской либо стабильности, либо безопасности. Мы вас немножечко расстреляем, но это для вашего же блага.

Любопытно, когда нынешних депутатов-министров будут судить по тому же принципу, вменяя им преступления, которые на момент совершения вроде бы таковыми не считались – будут ли они предъявлять претензии и верещать про попранные права?

Источник: Эль Мюрид



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