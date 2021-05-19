Мнение: Россия привлекательна для ИТ, победа Роскомнадзора и единая платформа управления данными

1. Россия вошла в топ стран по лучшим условиям для работы компаний в сфере информационных технологий. Мы на шестом месте, тогда как США с их Кремниевой долиной – лишь на девятом. Вот что пишет блогер luckyea77:

https://luckyea77.livejournal.com/3883978.html

12 мая 2021 года рейтинговое агентство BIK Ratings опубликовала новую редакцию рейтинга под названием «Топ-10 юрисдикций для работы ИТ-компаний». Россия в этом списке расположилась на шестом месте, набрав 56,4 балла из 100 возможных.

На первом месте в рейтинге оказалась Эстония. В топ-3 вошли Латвия и Белоруссия. Также в список попали Украина, Литва, Латвия, Кипр, Израиль, Великобритания и США. <…>

Оценка проводилась по следующим показателям:

*Налогообложение ИТ-компаний;

*Издержки на персонал;

*Политическая среда;

*Человеческий потенциал;

*Дополнительные издержки и особенности правовой среды;

*Макроэкономическая и финансовая стабильность;

*Издержки на офис.

Есть, правда, один нюанс. BIK Ratings – это первое и единственное рейтинговое агентство Беларуси. Поэтому неудивительно, что Белоруссия на 3-м месте. Для приличия, не на первом – всё делается в лучших традициях западных рейтингов, составляемых где-нибудь в США или Великобритании.

У нас, однако, нет никаких оснований доверять белорусам меньше, чем авторам западных рейтингов, тенденциозное отношение которых к России и другим незападным странам известно. Можно порадоваться, что наш ИТ-климат достаточно высоко оценили.

2. Над Роскомнадзором смеялись, а он таки победил по очкам американский Твиттер:

https://realnoevremya.ru/news/212849-roskomnadzor-chastichno-snyal-ogranicheniya-na-rabotu-twitter

Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа в Twitter на стационарных устройствах. Трафик соцсети по-прежнему будет замедляться на мобильных устройствах.

Модераторы Twitter удалили свыше 91% запрещенной информации. На момент начала замедления соцсети, 10 марта, Роскомнадзор потребовал удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов: с детской порнографией, пронаркотическим контентом, в котором содержались в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины с запрещенными веществами, материалы, носящие суицидальный характер. Также за время с начала замедления трафика Twitter ведомство зафиксировало порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности, которые РКН тоже потребовал удалить.

Сейчас из 5,9 тыс. выявленной запрещенной информации не удалены 563 сообщения. Руководство Twitter обратилось в Роскомнадзор с письмом, в котором оно сообщило, что полностью разделяет действия по борьбе с опасным контентом, и выразило готовность и заинтересованность в выстраивании диалога. Администрация соцсети попросила не предпринимать действий по ее блокировке, а также снять действующие ограничения по его работе.

В Роскомнадзоре добавили, что сейчас противоправный контент есть и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. Ведомство допустило замедление их работы, если администрации сайтов не примут меры, сообщила пресс-служба ведомства.

Ходят упорные слухи, что следующий на очереди — ЮТуб.

3. Россия на пороге создания централизованной системы управления данными, о которой мечтали ещё коммунисты, и которую по понятным причинам они не смогли создать:

https://lenta.ru/news/2021/05/16/edinaya/

До конца 2021 года в России заработает единая платформа национальной системы управления данными. Соответствующее положение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.

Предполагается, что запуск платформы ускорит обмен информации между государственными структурами, в результате граждане будут быстрее получать необходимые услуги.