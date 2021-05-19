 

Insider – после недели израильских авиаударов по Газе 58 тысяч палестинцев оказались без дома

19.05.2021, 21:34, Новости дня
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Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате недели израильских авиаударов по Газе 58 тысяч проживающих в анклаве палестинцев были вынуждены покинуть своё жильё. Управление призвало Израиль пропустить через границу с Газой гуманитарную помощь и предметы первой необходимости для пострадавших, пишет Insider.


Reuters

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 58 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть своё жильё в Газе в результате недели израильских авиаударов, пишет Insider.

Как сообщило управление, многие из оставшихся без дома людей обращаются в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и укрываются в школах организации. УКГВ также призвало Израиль пропустить через границу с Газой гуманитарную помощь и предметы первой необходимости.

Согласно информации Министерства здравоохранения Газы из-за израильских бомбардировок в палестинском анклаве погибло 212 человек, включая по меньшей мере 63 ребёнка. Со стороны Израиля из-за обстрелов палестинского движения ХАМАС, которое контролирует Газу, погибло 12 человек, в том числе два ребёнка.

Израиль настаивает, что целью его авиаударов выступают исключительно военные позиции ХАМАС. Однако активисты рассказывают, что при бомбардировках пострадали и обычные жилые дома и больницы. В понедельник 17 мая правозащитная организация Amnesty International заявила, что израильские обстрелы жилых строений «могут быть приравнены к военным преступлениям».

За последние недели Хамас выпустил тысячи ракет по объектам в южной части Израиля. Впрочем, как минимум 90% снарядов были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что его страна намерена продолжать свою кампанию в Газе, несмотря на международные призывы к незамедлительному прекращению огня.

Insider напоминает, что в воскресенье 16 мая один из авиаударов Израиля уничтожил здание, в котором находились офисы таких крупных мировых СМИ, как Associated Press и Al Jazeera. Как объяснила израильская армия, в здании также базировались бойцы ХАМАС. Associated Press в свою очередь потребовало доказательств этим заявлениям и возмутилось, что его сотрудникам «едва удалось избежать ужасной гибели». 



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