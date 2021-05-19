Rzeczpospolita – ЕС больше не принимает «миролюбивые» заявления Москвы за чистую монету

Несмотря на то что со дня «постыдного» визита главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля в Москву прошло уже три месяца, всё указывает на то, что ЕС до сих пор обижен на Россию и начинает говорить с ней тем же недружественным тоном, что и Польша или Прибалтика, пишет журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он предполагает, что после ухода Меркель Брюссель усилит своё влияние на политической сцене.



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ЕC больше не верит России, но сделал выводы из унижения Борреля в ходе его февральского визита в Москву. Об этом могут свидетельствовать последние резолюции Европарламента и анализы Европейской комиссии, в которых восприятие Москвы сродни позиции Польши и стран Прибалтики, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

«И хотя прошло всего-навсего три месяца, они похожи на вечность. В начале февраля, когда полиция разгоняла демонстрации в защиту арестованного Алексея Навального на улицах российских городов, а Еврокомиссия никак не могла оправиться от провала в плане закупок вакцин, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, несмотря на протест Варшавы, полетел в Россию сохранять «диалог» с Кремлём. Там он был унижен, а вместе с ним и весь ЕС», — рассказывает автор. Он напоминает, что во время пребывания испанца в Москве Владимир Путин поручил выслать из страны трёх дипломатов стран ЕС, а глава МИД РФ Сергей Лавров признал ЕС ненадёжным партнёром.

С тех пор Боррель, наверное, много размышлял, ведь его службы только что направили странам ЕС документ, в котором они предупреждают, что РФ готовится аннексировать самопровозглашённые народные республики, созданные вокруг Донецка и Луганска. Об этом, по мнению ЕС, свидетельствует организация фиктивных выборов и распространение российских паспортов. Такой шаг непременно поставит крест на мирном минском процессе, инициированном шесть лет назад. «Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — отрезал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Однако Брюссель более не принимает заверения РФ за чистую монету», — подчёркивает Енджей Белецкий.

В статье он обращает внимание на то, что Боррель подталкивает ЕС оказать помощь Украине в кампании по вакцинации и предотвратить крах украинского государства. При этом он отмечает, что в Польше уже вакцинированы более 40 из каждых 100 жителей, а на Украине этот показатель в 20 раз ниже. Он также хочет, чтобы Брюссель принимал активное участие в укреплении энергопоставок на Украину.

Однако о меняющемся настроении, царящем в ЕС по отношению к России, нагляднее всего свидетельствует резолюция, принятая Европарламентом подавляющим большинством голосов несколько дней назад. Её поддержал каждый из пяти важнейших клубов, в общей сложности 569 депутатов, 67 были против и 46 воздержались. «Документ рисует картину, которая не оставляет сомнений насчёт характера российского режима», — отмечает польский журналист. В нём можно, например, прочитать, что Москва не только представляет угрозу для европейской безопасности, но и ведёт внутреннюю войну против собственного народа посредством систематического преследования оппозиции и осуществления уличных арестов.

По его мнению, из жёсткой оценки РФ и следует призыв к столицам ЕС ужесточить политику в отношении Кремля. Один из его элементов содержится в предупреждении о том, что, если Путин решит начать новое наступление на Украине, последствия будут для РФ болезненными. В таком случае евродепутаты намерены немедленно прекратить импорт российской нефти и газа, отключить Москву от системы SWIFT и заморозить европейские активы олигархов, приближённых к Кремлю. Европарламент также ожидает, что работы по строительству «Северного потока — 2» вскоре будут заморожены, ведь он не хочет становиться всё более зависимым в энергетическом плане от России.

В статье польский журналист говорит, что спустя семь лет после «майдана» Украина может продолжать лишь мечтать о сближении с ЕС — страна, утратившая Крым и Донбасс, которая в четыре раза беднее Польши, никоим образом не приближается к членству в Евросоюзе. Для многих украинцев единственным ощутимым эффектом от сотрудничества с ЕС стала отмена виз, но смена курса Брюсселя может изменить этот подход. «Это сигнал, которого мы ожидали», — признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Из Москвы, однако, следует совершенно обратная реакция. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова уже успела заявить, что отношения РФ с ЕС достигли дна и это произошло не по вине Москвы.

Автор также обращает внимание на то, что, хотя сегодня полномочия Брюсселя во внешней политике сильно ограничены, уход Ангелы Меркель с политической сцены может изменить это положение дел. Он также возлагает надежду на то, что и Эммануэль Макрон, который до начала пандемии мечтал о перезагрузке отношений с Путиным, бросит все свои силы на предвыборную кампанию. Главные политические силы в странах ЕС уже изменили своё отношение к России, поэтому и следует ожидать увеличения влияния ЕС на внешнеполитической сцене, резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.