Bloomberg – Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Игр-2022

Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси заявила, что американские чиновники не должны ехать на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Однако, как отмечает Bloomberg, это ещё довольно мягкая мера, другие политики призывают и спортсменов туда не отправлять.



Reuters

Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси присоединилась к призывам дипломатического бойкота Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине зимой. Как отмечает Bloomberg, это говорит о том, что недовольство Пекином в Штатах растёт в обеих партиях.

Учитывая, что некоторые конгрессмены и вовсе призывали забрать у Китая Олимпиаду, у Пелоси позиция даже мягче. Она предлагает отправить на Игры американских атлетов, но не ехать туда официальной делегацией на церемонии открытия и закрытия. По её словам, чествовать спортсменов можно дома. «Для государственных лидеров поездка в Китай в свете геноцида, который идёт там, пока вы сидите в своих креслах, поднимает вопрос: какое моральное право вы имеете говорить о правах человека где-либо в мире, если вы хотите проявлять уважение к китайскому правительству, когда оно проводит геноцид», — сказала Пелоси.

В свою очередь сенаторы Митт Ромни и Тим Кейн предложили закон, который запретил бы финансирование официальной делегации США для участия в Олимпиаде в Китае. Их предложение добавили как поправку к пакету мер против Китая, его будут обсуждать в сенате на будущей неделе.

Китай на это ответил, что несколько людей в США, «исходя из идеологических и политических предрассудков, пытаются опорочить Китай и саботировать подготовку к зимней Олимпиаде». Также там добавили: «Их клоунское выступление и показной фарс не получит никакой поддержки и обречён на провал». Как отмечает Bloomberg, в Китае критику США отвергают и называют вмешательством во внутренние дела.