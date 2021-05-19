 

Путин поддержал предложение “ЕР” о переносе переписи населения

19.05.2021, 21:24, Разное
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Турчак высказал предложение на встрече Путина с членами правительства 19 мая. Секретарь генсовета партии считает, что это снизит нагрузку на работников социальной сферы.

Он отметил, что перепись совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий – зачастую одни и те же люди, особенно в малых населенных пунктах, пояснил Турчак.

«Это учителя, работники социальной сферы. Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное наложение», – считает партиец.

Он уверен, что после выборов люди смогут спокойно ответить на вопросы переписи.

Ранее правительство решило провести Всероссийскую перепись населения в сентябре 2021 года. Впервые она пройдет в цифровом формате.

Граждане смогут самостоятельно заполнить электронные листы на портале “Госуслуги”. Переписчики при обходе будут использовать планшеты со специальным софтом.



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