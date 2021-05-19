 

В одном из регионов России начали массово пропадать дети

19.05.2021, 21:24, Разное
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В Нижегородской области началась настоящая “эпидемия” исчезновения детей. Одновременно с этим участились случаи педофилии.

Дела, связанные с пропажей несовершеннолетних в регионе возбуждают практически каждую неделю. Кроме того, по итогам прошлого года уровень преступности в регионе вырос на 13,6%. Специалисты также отмечают, что в 2019 году Следственный комитет России включил Нижегородскую область в пятёрку регионов с наиболее частыми случаями пропажи детей, сообщает телеканал “Царьград”.



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