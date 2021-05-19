Всегда отвергает идеи и считает все несерьезным: признаки того, что любимый человек нас не ценит

Ощущение того, что ваш партнер вас не ценит и не уважает, очень неприятно. Есть некоторые достаточно характерные признаки того, что ваш партнер совершенно вами не дорожит и не ценит вас.

Это является сигналом к тому, что вам нужно задуматься о будущем ваших отношений. Вот признаки того, что ваш партнер не проявляет к вам любовь и уважение.

Вы живете по его правилам

Если ваш партнер не позволяет вам строить планы на будущее, то, вероятно, у вас отношения с эгоистичным человеком. Если ваш любимый человек не ценит ваше время, приложенные усилия или эмоциональные потребности, то это значит, что ваши отношения исчерпали себя. Вот несколько явных признаков этого:

он позволяет себе без вашего ведома и согласия выбирать место и время для встречи с друзьями;вы проводите время только так, как он того хочет;он всегда отвергает и игнорирует ваши идеи.

Общение с ним морально вас обременяет

По мнению психологов, обоюдное или индивидуальное презрение является признаком неудачных отношений.

Зачастую в отношениях это проявляется в виде ярко выраженного негатива, сарказма или критики в общении. Построить нормальные отношения с таким человеком просто невозможно.

Только лишь вы большую часть времени прилагаете усилия

Если ваш партнер не прилагает достаточно усилий для поддержания ваших отношений, то это значит, что вы ему совершенно неинтересны. Ваше эмоциональное здоровье имеет большое значение. Нужно всегда об этом помнить. Если партнер не прикладывает усилия, то не стоит себя мучить.

Он не считает ваши отношения серьезными

Если ваш партнер использует нейтральные фразы, чтобы описать вас перед другими, то он тем самым подчеркивает то, что ваша личность для него не имеет никакого значения. Об этом можно также судить по его разговорам о браке.

Если человек отказывается говорить на эту тему, то это доказывает, что отношения для него неважны. Скорее всего, партнер не хочет строить длительные отношения. Нужно подумать о расставании.

Он флиртует с незнакомыми людьми

Некоторые люди используют флирт как своего рода способ для создания позитивной атмосферы. Обычно партнер знает о таком поведении. Это единственное исключение, когда флирт не несет никакой угрозы отношениям. В противном случае это можно интерпретировать как поведение, возникающее в результате неверности.

Совершенно неудивительно то, что партнер, который вас не ценит, не будет сильно беспокоиться о том, что вы о нем думаете. Все это потому, что он эгоист и не готов к серьезным отношениям. Рядом с таким человеком будет постоянный дискомфорт.