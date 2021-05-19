В Эстонии нашли действенную альтернативу штрафу за превышение скорости

В Эстонии приняли закон, согласно которому в отношении превысивших скорость водителей будут использовать принудительную успокоительную остановку на 45 минут в качестве альтернативы денежному штрафу, сообщила пресс-служба парламента страны.

«Парламент Эстонии принял закон, позволяющий назначить 45-минутную успокоительную остановку водителю автомобиля, превысившему скорость не более чем на 20 км/ч в качестве альтернативы денежному штрафу»,– цитирует РИА «Новости» сообщение.

Полиция будет предлагать нарушителю либо оплатить штраф, либо выбрать принудительную «успокоительную остановку». Штрафы в Эстонии за подобное нарушение рассчитывают из расчета три евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.

Напомним, что с осени 2019 года сотрудники дорожной полиции Эстонии предлагали лихачам заменить штраф «успокоительной остановкой» и исследовали, какой вид наказания эффективнее. Оказалось, что штраф за превышение скорости воспринимается водителями как очередной счет, при этом они продолжают считать себя законопослушными гражданами. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он скорее будет испытывать стыд, раздражение и постарается больше не нарушать правила.