Кристина Орбакайте с мужем, Алсу, Катерина Шпица, Валерия и другие на показе Игоря Чапурина

Вчера на территории “Московского шелка” состоялся первый показ бренда CHAPURIN на открытом воздухе.Игорь Чапурин представил звездным гостям свою новую коллекцию prêt-a-porter сезона осень-зима 21/22. Оценить работу кутюрье пришли Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, Валерия и Иосиф Пригожин, Юлия Барановская, Инна Маликова, Катерина Шпица, Влад Лисовец и Гоша Карцев, Митя Фомин, Алсу и многие-многие другие.

Коллекция Чапурина – это виртуозный микс свободных силуэтов и четких линий: обтягивающие бадлоны сочетаются с объемными пальто, а укороченные трикотажные топы не “спорят”, а “дружат” с бомберами. Игра контрастов прослеживается и в материалах: шелковые платья и блузы с драпированными рукавами оттеняют в коллекции хлопковые жакеты и ультра-широкие брюки. Помимо натуральных шерсти, хлопка и шелка часть моделей были сшиты из вторичных материалов, в том числе хлопка и эко-кожи. Гамма нарядов была выбрана базовой, чтобы вписаться в любой гардероб: глубокий черный цвет, сложные оттенки благородного бежевого, все оттенки молочного и серого цветов, но есть и “всплески” неонового салатового и розового.

Екатерина Волкова, Катерина Шпица, Инна Маликова и Янина Студилина Екатерина Волкова, Иосиф Пригожин и Инна Маликова Янина Студилина Екатерина Волкова ST с женой Катерина Шпица Валерия Митя Фомин и Инна Маликова Влад Лисовец Гоша Карцев Лина Дембикова Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым Екатерина Одинцова Ксения Соловьева Юлия Барановская и Ольга Родионова Алсу Игорь Чапурин и Юлия Барановская