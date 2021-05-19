 

Кристина Орбакайте с мужем, Алсу, Катерина Шпица, Валерия и другие на показе Игоря Чапурина

19.05.2021, 21:04, Разное
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Вчера на территории “Московского шелка” состоялся первый показ бренда CHAPURIN на открытом воздухе.Игорь Чапурин представил звездным гостям свою новую коллекцию prêt-a-porter сезона осень-зима 21/22. Оценить работу кутюрье пришли Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, Валерия и Иосиф Пригожин, Юлия Барановская, Инна Маликова, Катерина Шпица, Влад Лисовец и Гоша Карцев, Митя Фомин, Алсу и многие-многие другие.

Коллекция Чапурина – это виртуозный микс свободных силуэтов и четких линий: обтягивающие бадлоны сочетаются с объемными пальто, а укороченные трикотажные топы не “спорят”, а “дружат” с бомберами. Игра контрастов прослеживается и в материалах: шелковые платья и блузы с драпированными рукавами оттеняют в коллекции хлопковые жакеты и ультра-широкие брюки. Помимо натуральных шерсти, хлопка и шелка часть моделей были сшиты из вторичных материалов, в том числе хлопка и эко-кожи. Гамма нарядов была выбрана базовой, чтобы вписаться в любой гардероб: глубокий черный цвет, сложные оттенки благородного бежевого, все оттенки молочного и серого цветов, но есть и “всплески” неонового салатового и розового.

Екатерина Волкова, Катерина Шпица, Инна Маликова и Янина СтудилинаЕкатерина Волкова, Иосиф Пригожин и Инна МаликоваЯнина СтудилинаЕкатерина ВолковаST с женойКатерина ШпицаВалерияМитя Фомин и Инна МаликоваВлад ЛисовецГоша КарцевЛина ДембиковаКристина Орбакайте с мужем Михаилом ЗемцовымЕкатерина ОдинцоваКсения СоловьеваЮлия Барановская и Ольга РодионоваАлсуИгорь Чапурин и Юлия Барановская



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