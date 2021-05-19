 

От спортивных топов до портупей: 5 трендов нижнего белья

19.05.2021, 21:04, Разное
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Главный тренд сезона – белье не только сексуальное, но и максимально комфортное. В самых востребованных моделях бюстгальтеров зачастую отсутствуют чашечки. Пуш-ап приказал долго жить и отошел в мир иной (аллилуйя, бодипозитив). Спортивные топики вытеснили конкурентов – бюстгальтеры с впивающимися в тело косточками. Советуем также обратить внимание на модель бандо.

Чем выше любовь, тем ниже поцелуи

В этом сезоне столько актуальных моделей трусиков, что просто глаза разбегаются. Стринги (как в начале 2000-х), бразилиано и даже боксеры (похожие на те белые, что носила Кэрри Брэдшоу). Самый топ – трусики на высокой посадке. Обратите внимание и на трусики с кокетливыми, иногда провокационными надписями.

Ты снимаешь кружева, боже, как ты хороша

Были, есть и никуда не денутся. Тренд на кружевное белье – такой же вечный, как на цветочный принт в теплое время года. Кружевное белье дает то самое ощущение уверенности, позволяет чувствовать себя сексуальной. Попробуйте надеть кружевное белье под повседневный свитшот и джинсы – и вы удивитесь, насколько женственной можно ощущать себя в такой, казалось бы, отнюдь не женственной одежде. Также советуем обратить внимание на довольно смелые модели – почти полностью прозрачные с небольшими кружевными вставками.

Девушки бывают разные – черные, белые, красные

Что касается выбора актуальной палитры цветов нижнего белья, то тут не обходится без крайностей. Либо цвета, максимально приближенные к натуральным (пастельные, телесные), либо классика (черные, белые), либо –настоящий визг сезона – неон. Если первые два варианта подойдут под любой образ, то неоновое нижнее белье будет классно смотреться, например, под полупрозрачными топиками на вечеринке в стиле 90-х. Ну и, разумеется, неоновое белье – еще один способ почувствовать себя бунтаркой, даже в монохромном луке.

Ты же девочка-война

Самым смелым советуем обратить внимание на неоднозначные сексуальные аксессуары – портупеи, стрепы, пояса. Да, их можно и нужно носить в “общественных местах”, а не только дома для любимого мужчины. Ненавязчиво выглядывающие из-под платья или юбки стрепы, или ремешки, придерживающие чулки, или провокационная портупея – отличный способ сделать образ (например, для похода в бар с подругами) в тысячу раз сексуальнее.



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