В честь премьеры фильма «Форсаж-9» в Москве пройдут ночные гонки на каршеринговых автомобилях

Ровно в полночь в Москве стартуют «Первые ночные каршеринговые гонки». Соревнования проходят при поддержке Правительства Москвы и приурочены к выходу девятой части франшизы «Форсаж».

Каршеринг – это популярный сервис краткосрочного проката автомобилей. Зарегистрированный пользователь может сесть в стоящую на улице машину, доехать до нужного места и оставить её там. Автомобиль заберёт другой клиент. Водителей каршеринга часто обвиняют в лихом вождении и гонках по городу, но соревнования на этих машинах проводятся впервые.

До десяти часов вечера участники гонок могут зарегистрироваться и уплатить взнос криптовалютой. В полночь они получат сообщение с адресом места соревнований и полчаса на то, чтобы найти каршеринговую машину и прибыть к старту. Опоздавшие потеряют свои деньги и не смогут участвовать в заезде. Координаты финиша гонщикам дадут за минуту до старта. Такие меры предосторожности принимаются, чтобы полиция не успела помешать соревнованиям.

«Мы пытались согласовать с ГИБДД это мероприятие, но не нашли понимания. Полиция до сих пор не хочет понять, что каршеринг – это перспективный вид общественного транспорта и надо ему всячески содействовать», — заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Чтобы избежать санкций со стороны каршеринговых компаний и штрафов с камер видеофиксации нарушений, мэрия Москвы рекомендует гонщикам использовать подложные аккаунты в сервисах каршеринга, а в случае ДТП скрываться с места происшествия до прибытия ГИБДД.