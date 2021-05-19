Названа причина подорожания телевизоров на глобальном рынке

Аналитики рынка отмечают быстрое подорожание телевизоров за последнее время. Особенно это касается устройств с большими экранами, цены на которые подскочили примерно на 30%.

Одной из причин ценового взрыва считают дефицит полупроводников на мировом рынке, который образовался в результате связанного с пандемией кризиса. Кроме того, были нарушены глобальные цепи поставок, часть предприятий-производителей прекратили работу и т.д.

С другой стороны, во время массовых локдаунов, происходивших за последнее время, вырос спрос на электронику, напоминают эксперты. Разумеется, бизнес отреагировал повышением цен. А поскольку проблемы все еще не решены, ожидать, что все вернется на круги своя в ближайшем будущем, не приходится.