 

Ученые предлагают накапливать энергию прямо в бетонных стенах

19.05.2021, 20:56, Новости дня
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Шведские ученые представили первую концепцию накопления энергии прямо в бетонных стенах многоэтажек или других зданий. По их словам, ранее уже предпринимались безуспешные попытки создать нечто подобное, но все оказалось проще, чем думали специалисты.

Достаточно в бетон равномерно подмешивать короткие углеродные волокна, а также использовать при строительстве сетку с металлическим покрытием. В результате получается бетонная аккумуляторная батарея, эффективность которой, по предварительным расчетам, должна составлять 7 Вт-часов на квадратный метр.

Вроде бы, это не так много, но ведь речь идет об огромных зданиях, поверхность которых пока не используется для сбора энергии. Новый строительный материал вполне может решить данную проблему. Его стоимость будет не многим больше, чем у обычного бетона.



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