Аккумуляторы для больших электромобилей можно распечатать на 3D-принтере

Представители американской компании Sakuu Corporation (Калифорния) объявили о создание принципиально нового многопроцессорного 3D-принтера, на котором можно распечатать очень сложные вещи. Например, аккумулятор для крупных электромобилей.

В данном случае, речь идет о твердотельных батареях SSB. Однако, по словам разработчиков, их емкость даже выше, чем у привычных литий-ионных аккумуляторов.

Еще одно преимущество батарей SSB состоит в том, что они примерно в два раза легче своих литий-ионных аналогов. Кроме того, эти батареи надежнее и безопаснее, а для их производства необходимо использовать минимум на 30% меньше материалов. Использование 3D-принтера поможет еще больше сократить конечную стоимость изделий.