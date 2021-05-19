 

Аккумуляторы для больших электромобилей можно распечатать на 3D-принтере

19.05.2021, 20:56, Новости дня
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Представители американской компании Sakuu Corporation (Калифорния) объявили о создание принципиально нового многопроцессорного 3D-принтера, на котором можно распечатать очень сложные вещи. Например, аккумулятор для крупных электромобилей.

В данном случае, речь идет о твердотельных батареях SSB. Однако, по словам разработчиков, их емкость даже выше, чем у привычных литий-ионных аккумуляторов.

Еще одно преимущество батарей SSB состоит в том, что они примерно в два раза легче своих литий-ионных аналогов. Кроме того, эти батареи надежнее и безопаснее, а для их производства необходимо использовать минимум на 30% меньше материалов. Использование 3D-принтера поможет еще больше сократить конечную стоимость изделий.



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