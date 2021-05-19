 

Мнение: Сегодня! В среду! Сейчас!!

19.05.2021, 20:54, Разное
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В бананово-лимонном Сингапуре...

Жду вас, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч.
Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Всё вышлю в лучшем виде!

Источник: Размышления вольного социолога



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