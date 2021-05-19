ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю



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«В глобальном плане за минувшую неделю число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 млн заразившихся и чуть менее 86 тыс. умерших, что соответственно на 12% и на 5% меньше по сравнению с предшествующей неделей», — цитирует ТАСС заявление ВОЗ в Женеве. Всего за минувшие семь дней зарегистрировано свыше 4,8 миллионов случаев заражения и порядка 85 тысяч смертельных случаев.

Ситуация с заболеваемостью в разных странах очень неоднородна: так, рост новых случаев COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе составил 4%, в то время как в Европе наблюдается снижение на 26%, в восточном Средиземноморье — на 22%, в Юго-Восточной Азии — на 12% , в Африке — на 4%, Северной и Южной Америке — на 3%. Самые низкие показатели смертности зафиксированы в Европе (-16%) и восточном Средиземноморье (-16%), самые высокие — в Юго-Восточной Азии (+7%).

«Британский штамм» коронавируса B1.1.7., который отличается высокой заразностью, выявлен на сегодняшний день в 143 странах. «Южноафриканский» вариант В1.351 распространился в 96 государствах, вариант P.1., впервые выявленный в Бразилии, обнаружен в 58 странах.

Наибольшую обеспокоенность экспертов ВОЗ вызывает так называемый «индийский штамм» B.1.617 который имеет три подвида и распространился уже в 94 государствах, еще в девяти обнаружены неустановленные подвиды этого варианта.

Ранее органы здравоохранения Великобритании заявили о том, что число случаев заражения COVID-19 в Англии снизилась вдвое с марта 2021 года. В период с 15 апреля по 3 мая в Англии было проведено массовое тестирование на коронавирус в рамках масштабного исследования REACT с участием 127 тысяч добровольцев.

Результаты показали, что на сегодняшний день в среднем по стране инфицирован лишь один человек из 1000, а национальный показатель распространенности SARS-CoV-2 в стране снизился до 0,1% с 0,2%. По мнению специалистов, нет никаких сомнений, что этих впечатляющих результатов удалось добиться благодаря высоким темпам массовой вакцинации.