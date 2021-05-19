Учёные объяснили редкую реакцию на инфекцию SARS-CoV-2 у детей

Зачастую дети болеют ковидом бессимптомно и являются переносчиками инфекции SARS-CoV-2. Однако у одного из тысячи педиатрических пациентов может появиться мультисистемная воспалительная реакция (MIS-C) через месяц-полтора после подтверждённого диагноза.

По словам зарубежных учёных, на ранней стадии MIS-C несложно вылечить с помощью иммунодепрессантов (стероиды), однако если заболевание пустить на самотёк, это чревато летальным исходом. Мультисистемное воспалительное состояние обозначено лихорадкой, болью в животе, рвотой, диареей, сыпью, а также проблемами с сердцем, сосудами и нервозностью.

Исследователи, представляющие Йельский университет (США), объяснили, что у детей с диагнозом MIS-C было выявлено существенное обострение определённых адаптивных иммунных ответов, которые в реальности должны защищать организм от ковида. Однако сложилась обратная ситуация: были атакованы разные ткани хозяина.

Источник: ufatime.ru