 

Учёные объяснили редкую реакцию на инфекцию SARS-CoV-2 у детей

19.05.2021, 20:50, Разное
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Зачастую дети болеют ковидом бессимптомно и являются переносчиками инфекции SARS-CoV-2. Однако у одного из тысячи педиатрических пациентов может появиться мультисистемная воспалительная реакция (MIS-C) через месяц-полтора после подтверждённого диагноза.
По словам зарубежных учёных, на ранней стадии MIS-C несложно вылечить с помощью иммунодепрессантов (стероиды), однако если заболевание пустить на самотёк, это чревато летальным исходом. Мультисистемное воспалительное состояние обозначено лихорадкой, болью в животе, рвотой, диареей, сыпью, а также проблемами с сердцем, сосудами и нервозностью.

Исследователи, представляющие Йельский университет (США), объяснили, что у детей с диагнозом MIS-C было выявлено существенное обострение определённых адаптивных иммунных ответов, которые в реальности должны защищать организм от ковида. Однако сложилась обратная ситуация: были атакованы разные ткани хозяина.

Источник: ufatime.ru



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