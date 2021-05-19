“Состав окружающей среды”: Ученые рассказали о новом механизме регулирования уровня холестерина

Финские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы, влияющие на повышение уровня “плохого” холестерина ЛПНП в крови. Выяснилось, что немалое воздействие на указанную динамику оказывает один из ядерных рецепторов организма.

Как объяснили ученые, представляющие Университет Оулу (Финляндия), основным компонентом исследования являлся ядерный рецептор прегнана X (PXR), воспринимающий фактор химического клеточного окружения и являющийся глобальным регулятором метаболизма лекарственных препаратов в печени. Прежние эксперименты продемонстрировали, что PXR отвечает за регулирование артериального давления, а также за липидо-глюкозный метаболизм. Эксперты уведомили, что активация рецептора происходит посредством пищевых компонентов или хим веществ из окружающей среды, например, антибиотика рифампицина. К упомянутых активаторам также можно отнести пестициды, антипирены, пластиковые добавки и природные загрязнители. Лабораторные опыты финских специалистов доказали, что активация рецептора PXR, в свою очередь, увеличивает уровень производства холестерина в печени и в особенности – показатель “плохого” холестерина ЛПНП в кровеносной системе.

Один из авторов научной работы Янне Хукканен напомнил, что на уровень холестерина оказывают, в немалой степени, влияние особенности образа жизни и совокупность наследственных факторов. Заслугой же нового исследования, по мнению медика, является доказательство того фактора, что химический состав окружающей среды также существенно повышает уровень холестерина. “Новый механизм, который мы определили, может частично объяснить неблагоприятное химическое воздействие на сердечно-сосудистую систему и помочь заранее предсказать потенциальные проблемы”, – резюмировал он. Материалы исследования были опубликованы в MedicalXpress.

Источник: ufacitynews.ru