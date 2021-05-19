Азербайджан заявил о возврате Армении всех военнопленных

“Как предусмотрено в трехстороннем заявлении и в соответствии со взятыми на себя обязательствами в соответствии с международным гуманитарным правом, Азербайджан освободил и вернул всех армян, имеющих статус военнопленных”, – отметила она.

В азербайджанском МИД уточнили, что сейчас в Азербайджане “содержатся армянские диверсанты, незаконно отправленные на территорию страны спустя несколько недель после подписания заявления о прекращении всех военных действий”.

“В последние 10 дней ноября [прошлого года] из Ширакского района Армении на территорию Азербайджана были направлены отряды численностью более 60 человек. В период с конца ноября по декабрь 2020 года эта группировка совершила террористические акты в отношении гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, убив четырех азербайджанских военнослужащих и тяжело ранив одного гражданского, который был сотрудником компании мобильной связи и просто выполнял свою работу по восстановлению линий связи в регионе”, – объяснила Абдуллаева.

Азербайджан удерживает обвиняемых в убийствах и диверсиях под стражей, добавила глава пресс-службы МИД.

По словам Абдуллаевой, Азербайджан расследует дело всех задержанных после 44-дневной войны, а 4 мая в качестве гуманитарного шага Армении вернули трех задержанных.

Контекст:

Армения и Азербайджан в декабре прошлого года договорились об обмене пленными в формате “всех на всех”.

Согласно восьмому пункту трехстороннего заявления от 10 ноября, подписанному по итогам вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, напомнило РБК 9 апреля. Азербайджан получил всех своих военнопленных. В январе этого года российский дипломатический источник и осведомленный собеседник с армянской стороны подтвердили агентству, что в армянском списке на обмен по-прежнему значились более 140 имен.

В МИД Азербайджана пояснили РБК, что удерживаемые лица не подлежат обмену, так как часть из них задержали после окончания боевых действий, а другие являются обвиняемыми по трем статьям: “наемничество”, “терроризм” и “военные преступления”.

Одна из групп армянских пленных – это 62 человека, взятых в плен под селом Хцаберд в середине декабря, уже после окончания войны. В Ереване утверждают, что это и соседние села на момент подписания совместного заявления 10 ноября оставались под армянским контролем. В Баку считают, что эта группа зашла в район, который был занят азербайджанскими частями, уже после объявления о прекращении огня и всех боевых действий, и поэтому они не попадают под условия соглашения от 10 ноября.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

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