Илларионов: Сельское хозяйство в Крыму ликвидировано. Но Путин готов на ликвидацию большей части промышленности и даже части населения там

Отвечая на вопрос, сможет ли прожить Крым без украинской воды, Илларионов отметил, что полуостров живет без нее все эти годы, но “это уже другой Крым”.

“Восемь лет назад, в 13-м году, это был Крым с сельским хозяйством. Сейчас есть Крым, но нет сельского хозяйства. Оно закончилось. Его невозможно вести, потому что сельское хозяйство Крыма в значительной степени обеспечивалось водой Северо-Крымского канала”, – пояснил он.

Экономист отметил, что Северо-Крымский канал давал примерно 85% от общего потребления воды на территории Крыма, и самую большую долю требовало именно сельское хозяйство.

Илларионов подчеркнул, что промышленность и население также испытывают проблемы с потреблением воды, ее подача в ряде мест ограничена по времени и объему.

“Единственный, кто, как можно понять, не испытывает ограничений в получении воды, – это военные, которые размещены на территории Крыма. И с этой точки зрения, если рассматривать Крым как большую военную базу, как непотопляемый авианосец… Мы как-то даже говорили с вами, в чем цель Путина заключается: превратить Крым в такую базу. Он это сделал”, – сказал Илларионов.

“И с этой точки зрения он морально и внутренне готов в том числе не только на ликвидацию всего сельского хозяйства, что уже произошло, но и на ликвидацию, очевидно, большей части промышленности, и даже, возможно, части населения, если это невозможно. Но не на вывод вооруженных сил”, – подчеркнул он.

Для вооруженных сил РФ той воды, которая есть на территории Крыма, будет достаточно, считает экономист. Поэтому, подчеркнул он, подача воды в Крым, если украинские власти на нее решатся, означает подачу воды российским вооруженным силам – “подачу воды в крупнейшую российскую военную базу”.

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Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивают ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.

В начале апреля оккупационные “власти” полуострова заявили, что запасов воды в водохранилищах Симферополя хватит на четыре месяца.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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