 

Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко министром экономики Украины

19.05.2021, 20:48, Новости дня
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“Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Любченко первым вице-премьером, министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета”, – написал он.

Гетманцев убежден, что в зале не будет проблем с назначением, и заверил, что завтра, 20 мая, заседание Рады начнется с рассмотрения кадровых вопросов.

Контекст:

Рада 18 мая проголосовала за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 мая по предложению парламентского монобольшинства – фракции “Слуга народа” – внес в Раду представления о назначении трех новых министров. На должность министра здравоохранения предлагается назначить замглавы ведомства, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на пост министра экономики – Любченко, а на должность министра инфраструктуры – главу “Укравтодора” Александра Кубракова.

Любченко возглавлял Госналоговую с апреля 2020 года. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина. 

Кабмин объявил конкурс на должность главы ГНС 18 марта 2021 года и 14 апреля назначил Любченко главой Госналоговой на пять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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