Илларионов: Сталин очень хотел союза с Гитлером, но Гитлер его не взял в свою банду

“Надо, кстати, помнить еще, что все-таки это была война не четырехлетняя, а шестилетняя. Первые два года из которых СССР был союзником нацистской Германии. И СССР совместно с нацистской Германией был агрессором и совершал агрессию против независимых, суверенных, мирных государств: трех балтийских государств, Польши, Финляндии, Румынии. Вместе с агрессором”, – сказал он.

По словам Илларионова, если бы в ноябре 1940 года во время визита Вячеслава Молотова в Берлин “были бы достигнуты соглашения, то война бы продолжалась” и союзниками СССР продолжали бы оставаться Германия, Италия и Япония, а противниками были бы Соединенные Штаты Америки, Англия и Франция.

“Это был не выбор Сталина. Это не был выбор Молотова. Сталин хотел союза с Гитлером. Сталин приготовил длинный список своих пожеланий: чего он хотел от Гитлера. Он готов был присоединиться к трехстороннему – а потом и четырехстороннему – Берлинскому пакту. Именно с этим он направил Молотова. И там были согласованы эти условия. Из-за Гитлера этот союз не состоялся. Сталин его очень хотел. Гитлер его не взял в свою банду. Сталин очень хотел попасть в эту банду, но его туда не взяли. Мы должны помнить о том, к какой другой катастрофе для нас всех, для наших близких, для наших стран могло привести заключение союза: нового союза – в дополнение к тому союзу, который был заключен в 1939 году, если бы этот договор был заключен в ноябре 1940-го”, – сказал он.

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Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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