 

Вандалы повредили дефибрилляторы на нескольких станциях киевского метро

19.05.2021, 20:48, Новости дня
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На станции “Университет” трое молодых мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор и открыли электроды, теперь они требуют замены.

Другие неизвестные вандалы повредили крышки боксов дефибрилляторов на станциях “Академгородок” и “Крещатик”.

На станции метро “Арсенальная” бездомный мужчина попытался похитить дефибриллятор.

КП “Киевский метрополитен” просит пассажиров сообщать персоналу станции и представителям полиции, если чьи-то действия возле медицинского оборудования кажутся подозрительными.

“Дефибриллятор не панацея от всех недугов, но может спасти жизнь. Призываем ответственно относиться к оборудованию. Помните, его использование может потребоваться вашим близким или вам лично”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2917257681854961

Контекст:

52 дефибриллятора были закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья  (Kyiv City Public Health Center). в 2020 году. В прошлом году оборудование использовалось 10 раз, в 2021-м – шесть.

Поначалу оборудование было размещено в кассовых залах станций, но после консультаций с авторами общественного бюджета РеаниМетро и профильными организациями сначала 19 дефибрилляторов, а в мае этого года – и все остальные были установлены в открытом доступе в пассажирских зонах.

В марте 2021 года благодаря дефибриллятору, установленному на платформе, полицейский спас жизнь пассажиру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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