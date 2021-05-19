Мнение: Вебинар 29 мая

29 мая я буду проводить вебинар на тему распада зон влияния России на постсоветском пространстве.

Сам по себе процесс распада уже происходит и набирает силу; это объективный процесс, который, как и любой катастрофический, имеет точку входа, но не имеет возможности "откатить назад".

Фактически мы имеем перед собой начавшуюся вторую фазу распада теперь уже постсоветского пространства (первая фаза была распад самого Советского Союза). Как и распад СССР, нынешний не был предопределен, но к нему подвели не разрешенные противоречия, которые нынешнее российское руководство не только не отрефлексировало и не решило, но даже ускорило и усугубило. Проще говоря – ничего не делая, Кремль вполне мог бы просуществовать в постсоветском пространстве гораздо большее время. Но он делал, и делал очень активно. И за очень короткий по историческим меркам срок перезапустил процесс распада заново – но уже в гораздо более худшем сценарии и с более тяжелыми последствиями на выходе.

В этом смысле вопрос "Кто виноват" интересен в познавательном смысле, но практической ценности уже не имеет. Важен вопрос "Что будет после".

Собственно, вот обо всем этом и будет разговор.

Пока это предварительная информация, позже будет подробнее.

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