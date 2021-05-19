TVN24 – слова Путина о конструктивном диалоге воодушевили польского посла

Комментируя церемонию вручения верительных грамот в Кремле, новый посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский отметил, что он с надеждой выслушал речь Владимира Путина, в которой он признал, что российско-польские контакты могли бы быть куда более содержательными и продуктивными. Российский лидер предложил двум странам придерживаться конструктивного подхода, а накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы просто-напросто решать, пишет TVN24.



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Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вручил верительные грамоты, тем самым официально начав свою дипломатическую миссию в России, пишет TVN24. Портал обращает внимание на то, что, принимая верительные грамоты у нового посла, президент РФ Владимир Путин признал, что российско-польские контакты, конечно, могли бы быть более содержательными и продуктивными, тем более что обе страны — соседи по Балтийскому морю. «Накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учёта интересов друг друга. Мы выступаем именно за такой конструктивный подход», — заявил он.

Комментируя церемонию, посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский отметил, что, согласно словам президента, следует строить более лаконичные и прагматичные отношения с учётом взаимных интересов и международного права. Посол назвал эти слова «позитивным сигналом для отношений с Польшей». «Это сигнал, который полностью соответствует тому, как Польша воспринимает эти отношения. Я выслушал эти слова с надеждой на то, что они уже являются сигналом с российской стороны для построения этих прагматичных, равноправных польско-российских отношений», — подчеркнул посол.

После церемонии вручения верительных грамот в Кремле дипломат посетил несколько мемориалов в российской столице, которые были выбраны неслучайно.

TVN24 также отмечает, что, обращаясь к 23 послам, Владимир Путин заверил, что Москва открыта для взаимовыгодного партнёрства и готова работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела других. Одновременно российский лидер подверг критике «политически мотивированные санкции». Мировую ситуацию из-за пандемии коронавируса он назвал нестабильной, а также объявил о внедрении четвёртой российской вакцины против COVID-19, которая, по его словам, должна появиться в ближайшее время.