 

В России хотят создать единую базу должников по алиментам

19.05.2021, 20:26, Разное
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Министерство юстиции России выступило с инициативой создать единую базу должников по алиментам. Идею представил в Совете Федерации глава ведомства Константин Чуйченко.

Чуйченко отметил, что Минюст и Совфед планируют не только сформировать реестр должников, но и наложить на них некоторые ограничения. В частности, эксперты намерены обязать недобросовестных родителей оповещать судебных приставов о всех предстоящих поездках, сообщает Vse42.ru.



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