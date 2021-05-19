 

В России подорожали капуста, картошка и гречка

19.05.2021, 20:26, Разное
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За последнюю неделю в России подорожали многие продукты питания. Об этом рассказали специалисты Росстата, которые проанализировали ситуацию на рынке.

В период с 12 по 17 мая больше всего прибавили в цене белокочанная капуста (+4,4%), морковь (+3,4%), картофель (+3%) и гречневая крупа (+0,6%). Ценники выросли также на мясо и рыбу. В то же время значительно потеряли в цене огурцы (-4,6%), помидоры (-1,3%) и куриные яйца (-1,4%), передаёт “Общественная служба новостей”.



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