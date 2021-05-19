Мнение: Проблемы при разборе писем

Большинство моих комментаторов при разборе писем комментируют начало письма.

Динамики они не видят и динамика их не интересует. Они выносят вердикт по самому началу письма, а продолжение письма читают без интереса или наискосок.

И вердикт у них обычно такой.

“С самого начала прилепилась к штанам”, “насела на равнодушного”, “вцепилась” и так далее.

В отдельных письмах это бывает так, но в большинстве писем, даже в письмах рапанов, все начинается не так уж плохо и только потом появляется отрицательная динамика.

Если мы изобразим динамику СЗ авторов большинства рапаньих писем на графиках, то сначала СЗ подрастает от нуля, слегка или даже значительно, потом меняется неровно, то вниз, то обратно, и с какого-то момента может начаться слив. А может и не начаться.

Слив – это резкая отрицательная динамика СЗ.

Не просто уменьшение, а резкое падение. Это всегда бывает благодаря поведению мимо границ.

Это почти всегда связано с ростом короны и увеличением числа щипцов.

“Слив под плинтус” – это когда динамика СЗ оказывается ниже оси Х на графике и продолжает снижаться.

Такое снижение СЗ всегда влияет на любовную ОЗ, то есть не только на вашу фигуру в поле партнера, но и на вашу фигуру в вашем поле.

Попробуйте сейчас изобразить графически, как выглядит слив на разных этапах отношений и как выглядит слив под плинтус. Прокомментируйте, что изображено на графике, как это могло бы выглядеть в истории.

Даже в тех случаях, когда мы видим отрицательную динамику на ранних этапах отношений, это все равно динамика и ее нужно рассматривать, от начала до конца.

Если динамика вас не интересует, вы не имеете права разбирать историю человека.

Вы думаете, я могу дать аттестаты тем, кого не интересуют люди?

Мне хотелось вас интенсивно подтянуть, чтобы устроить последнее испытание для тех, кто получил больше всех сертификатов.

Испытание будет связано с разбором писем.

Если у вас много сертификатов, но испытание последнее вы пройдете плохо или не примете в нем участие, вы не получите аттестат.

Потому что если вы умеете проходить тесты, но реальные истории людей видите совсем плохо, давать вам аттестат опасно. Вы должны показать, что, если воспользуетесь авторитетом, который даст аттестат, вы никому не навредите.

Даже если сертификатов у вас мало или нет совсем, даже если вы не проходили ни одного теста, умение разбирать письма покажет, что вы не зря читаете блог.

Я пыталась избежать простых инструкций, потому что они мешают спонтанному видению ситуаций.

Но совсем избежать не получается.

Главная проблема – отсутствие эмпатии при разборах.

Эмпатии вашей мешает белое пальто и проекции. Белое пальто – это тоже проекция, просто негативная. Вам страшно оказаться на месте автора или его партнера, и вы защищаетесь от проекции отвращением или гневом. А при простых проекциях вы представляете себя на месте автора или (чаще) солидаризируетесь с героями, и это искажает ваше восприятие.

Вот эта проблема при разборе писем как была, так и остается. Иногда мне кажется, что этого стало значительно меньше, но потом в комментариях к какому-то письму я это снова вижу.

Как мы будем решать эту проблему?

Во-первых, следите за своими эмоциями. Если при чтении вас охватывает гнев или негодование, будьте уверены, что возникли проекции.

Не берите пример с меня. Я специально пишу эмоционально. У меня эмоциональное описание – форма подачи, а при анализе я почти полностью выключаю эмоции, чтобы анализ был объективным. Вы же вместо анализа отдаетесь своим эмоциям и поэтому вместо комментариев получается ваше решето. Писать эмоциональные комментарии могут те, кто уже научился анализу, а если вы только учитесь, выключайте эмоции. Я повторяю это много лет подряд. Не уверены, уберите свои эмоции. Написать ерунду ровным тоном – не такая большая ошибка, как эмоционально восклицать, какой ужасный слив, там, где ничего подобного нет.

Уместная эмоциональность в комментариях – это очень хорошо, это заразительно, обаятельно, влиятельно, но до нее еще надо дорасти. Ваш комментарий должен быть точно по делу, ваши эмоции должны быть строго в границах. И если вы пока не умеете этого, уберите эмоции, и при анализе и при формулировках. Тогда вы будете выпадать за границы меньше.

Во-вторых, следите за своей солидарочкой. Чтобы проследить за солидарочкой, вы должны заранее учитывать, что все похожие на вас авторы и герои – в зоне риска. Вы будете автоматически вставать на их сторону и искажать картину, поэтому не поддавайтесь первому впечатлению, фильтруйте. Если ситуация в письме похожа на вашу, будьте особенно осторожны, рефлексируйте сходство, делите с авторами или героями границы, то есть с теми, на кого вы больше похоже, кому вы сильней сочувствуете, не идентифицируйтесь с ними.

Гендерная солидарочка – особая вещь. Далеко не всегда женщины солидаризируются с женщинами в письмах, а мужчины с мужчинами. Нередко солидарочка работает наоборот, по принципу конкуренции. Некоторые женщины враждебно относятся к женщинам, и авторам и героям, а мужчин склонны защищать. С мужчинами такое бывает еще чаще. Они “как рыцари” встают на сторону женщин, против мужчин. Именно поэтому феминистский экстремизм развивается, что мужчины активно поддерживают “потенциальных жертв насилия”, стремясь осадить и ограничить других мужчин, особенно мужчин типа мачо, которых сами боятся. Это все нужно учитывать и отслеживать в себе.

Лучшее, что вы можете в себе развить как психологи или коучи – это максимальная непредвзятость, как у хороших судий, отсутствие всякой солидарочки. Это гуманное и уважительное отношение ко всем людям, а не только к тем, кто вам полезен.

И чтобы тренировать это в себе, отслеживайте любые обобщения. Если вам вдруг кажется, что людям какого-то пола, возраста, профессии, национальности, гражданства свойственны какие-то пороки или наоборот достоинства, избавляйтесь от этого обобщения. Например, если вам вдруг стало казаться, что мужчины умней или честней женщин или женщины более добрые и любящие, убирайте это из головы, это ваша солидарочка, и не важно со своим полом или противоположным.

При формулировках вы можете делать реверанс в сторону другого пола. Например, мужчины могут писать о женщинах мягче, чем о мужчинах, это всегда красиво. Но не при анализе! При анализе должна быть объективность. Никаких скидок на ваши симпатии.

Кто объяснит, чем отличается галантная формулировка при объективном анализе от “галантного анализа”, когда мужчина, например, делает скидку автору-женщине уже при анализе ее истории, а не только при формулировке вывода? Приведите примеры.

Перекрестная часть проблемы – отсутствие внимания к тем ситуациям, которые не похожи на ваши. Вам бывает скучно, если нельзя спроецировать свое. Надо учиться интересу вне проекций, интересу к ситуациям не похожим на ваши, именно это избавляет от эгоцентризма и по-настоящему развивает эмпатию.

Вторая проблема, помимо слабой эмпатии, это как раз игнорирование динамики, с которой я начала.

Вроде вы повторяете за мной всегда, что СЗ пластична, что главное – динамика, но сами не чувствуете этого и при разборах игнорируете.

Нельзя писать, что у автора с самого начала отношений не было шансов.

Шансов на что?

Вы рассуждаете так, будто имеет значение только одно: поженились или не поженились.

Но с человеком в отношениях помимо этого могут произойти разные вещи.

Он может увеличить любовную ОЗ, может уменьшить и даже утратить совсем (тот самый слив под плинтус), он может подключить другие ресурсы, например имидж, работу, дружбу, может, наоборот, утратить какие-то ресурсы.

Поэтому просто писать, что не было шансов, нельзя, можно писать, что не было шансов на развитие отношений, но только в том случае, когда со стороны второго сразу было мало или ноль взаимности и она не стала существенно больше, но и не стала меньше. Это бывает в письмах рыб. Если СЗ стала отрицательной, то дело уже не в шансах, а в багах и щипцах.

Во всех случаях, и при разборе багов, и при разборе ходов в границах, очень важно видеть, как баг снижает динамику СЗ, как ход в границах улучшает ситуацию. Но не натягивайте сов на глобусы. Если вам не очевидно, как именно и что улучшает или ухудшает, вы наверняка напишите ерунду. Не имитируйте понимание.

Третья проблема – все то же отсутствие чувства границ.

“Поведение в границах” – это поведение, которое соответствует положению фигуры. На что человек имеете право, на что нет, что в данной ситуации нормально, а что нет. Попробуйте руководствоваться ощущениями “приличного” и “неприличного”. Хотя современные люди воспитаны плохо и многие даже отрицают правила приличия, на бессознательном уровне все культурные люди имеют ориентиры, поскольку читали классику. Попробуйте представить, например, как поступила бы в данной ситуации приличная женщина или благородный мужчина, но чтобы не смешивать границы и этику, представляйте их не добрыми ангелами, а этически нейтральными, преследующими свои интересы. Можно преследовать свои интересы, но вести себя прилично и даже благородно.

Можете сейчас описать, каким образом баги противоречат приличному поведению и тем более благородству? Не путайте благородство и великодушие, это разные вещи. Благородным может быть и довольно жестокий человек, а великодушный всегда добрый.

Вот вам три задания, по трем проблемам: на эмпатию, на динамику, на границы.

Потом опять попробуем самостоятельно письма разбирать.