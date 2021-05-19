В Подмосковье ограничили скорость электросамокатов до 20 км/ч

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что

оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч, ограничение действует с начала сезона проката.

«Министерством транспорта Подмосковья и оператором сервиса по аренде самокатов было принято совместное решение о принудительном ограничении максимальной скорости передвижения самоката до 20 км/ч», – цитирует РИА «Новости» в сообщение.

С наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах страны участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, в результате которых пострадали люди. Так, в Республике Карелия под колеса электросамоката 10 мая 2021 года попала малолетняя девочка, выбежавшая на тротуар из припаркованной машины. В результате происшествия ребенок получил травмы.

Напомним, в Петербурге задержали молодого человека, который сбивал прохожих на электросамокате. Инцидент попал на видео. После этого в комитете по транспорту Петербурга заявили, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании в Петербурге поручил полиции принять меры для снижения травматизма с участием самокатов после ряда инцидентов с электросамокатами в городе, в которых пострадали люди.