 

В Подмосковье ограничили скорость электросамокатов до 20 км/ч

19.05.2021, 20:08, Новости дня
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В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что
оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч, ограничение действует с начала сезона проката.

«Министерством транспорта Подмосковья и оператором сервиса по аренде самокатов было принято совместное решение о принудительном ограничении максимальной скорости передвижения самоката до 20 км/ч», – цитирует РИА «Новости» в сообщение.

С наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах страны участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, в результате которых пострадали люди. Так, в Республике Карелия под колеса электросамоката 10 мая 2021 года попала малолетняя девочка, выбежавшая на тротуар из припаркованной машины. В результате происшествия ребенок получил травмы.

Напомним, в Петербурге задержали молодого человека, который сбивал прохожих на электросамокате. Инцидент попал на видео. После этого в комитете по транспорту Петербурга заявили, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании в Петербурге поручил полиции принять  меры для снижения травматизма с участием самокатов после ряда инцидентов с электросамокатами в городе, в которых пострадали люди.



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