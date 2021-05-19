Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге умер в больнице

Подозреваемый в тройном убийстве в сквере в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

«Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий», – заявили в управлении, передает РИА «Новости».

Напомним, 17 мая в результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. СМИ сообщали, что нападавший получил ранение, его госпитализировали. Источник в правоохранительных органах сообщал о тяжелом состоянии подозреваемого.