 

Меган Маркл и принц Гарри сделали важное заявление в третью годовщину их брака

19.05.2021, 20:06, Разное
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Сегодняшний день выдался богатым на события в британской королевской семье: помимо третьей годовщины свадьбы герцога и герцогини Сассекских сегодня о своей первой беременности сообщила дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис, а принц Чарльз дал первое интервью с момента кончины его отца, принца Филиппа. Также несколько часов своим новым выходом с свет порадовала подданных и своих поклонников Кейт Миддлтон: она посетиластарейший в мире музей декоративно-прикладного искусства – Музей Виктории и Альберта.

Но все же главным ньюсмейкером сегодня являются Меган Маркл и принц Гарри. Счастливые супруги уже второй год подряд празднуют годовщину не в Великобритании, а в США, куда они переехали весной прошлого года. Сейчас пара находится в томительном ожидании второго ребенка – их дочь, предположительно, должна появиться на свет уже в начале лета. По случаю кожаной свадьбы они решили не публиковать новых семейных фото (хотя среди монарших семей это добрая традиция), вместо этого супруги рассказали о новой благотворительной инициативе.

Скриншот с сайта Archewell Foundation

На официальном сайте своего фонда Archewell Foundation они объявили о планах построить общественный центр помощи в Индии в партнерстве с благотворительной организацией World Central Kitchen. Подтолкнула их на этот шаг масштабная волна коронавируса в стране, от которого уже пострадали сотни тысяч граждан Индии. В заявлении, опубликованном на сайте, говорится, что проект “будет сосредоточен на долгосрочных потребностях местных общин”.

Известно, что центр помощи будет построен в городе Мумбаи, где также находится индийская организация Myna Mahila, которой Меган покровительствует несколько лет. Эта структура помогает местным женщинам решить проблемы со здоровьем и найти работу.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Это была, пожалуй, самая звездная королевская церемония: в числе гостей были замечены Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Харди и Шарлотта Райли, Джеймс Корден, Серена Уильямс и Алексис Оганян, Опра Уинфри, Джеймс Блант, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Элтон Джон и многие-многие другие – их фотографии можно посмотреть здесь. Свадьбу транслировали в прямом эфире мировых телеканалов для миллионов телезрителей. 

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри



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