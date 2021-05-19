Карты Google для добавления более подробных карт, индикаторов скопления людей, улучшения маршрутизации и т. Д.

Google анонсировал серию обновлений, которые скоро появятся в Google Maps, в рамках более крупной цели компании по предоставлению более 100 улучшений на базе искусственного интеллекта для платформы к концу года. Среди новых улучшений, подробно описанных на конференции разработчиков Google I / O на этой неделе, — новые обновления маршрутов, усовершенствования Live View, расширение подробных карт улиц, новая функция «загруженности» и более персонализированный опыт работы с картами.

Новые обновления маршрутов будут включать использование машинного обучения и навигационной информации, чтобы помочь сократить «моменты резкого торможения», то есть те моменты, когда движение внезапно замедляется, и вам нужно резко нажать на тормоза.

Сегодня, когда вы прокладываете маршруты в Картах, Google рассчитывает несколько вариантов маршрута на основе множества факторов, например, сколько полос у дороги или насколько прямой маршрут. С обновлением будет добавлено еще одно: какие маршруты с наименьшей вероятностью вызовут «момент резкого торможения». Google порекомендует маршрут с наименьшей вероятностью подобных моментов, если расчетное время прибытия совпадает или разница между другими маршрутами минимальна. Компания ожидает, что это изменение потенциально может устранить 100 миллионов серьезных событий на маршрутах, управляемых с помощью Google Maps каждый год.

Live View, функция дополненной реальности Google Maps, запущенная в 2019 году, скоро станет доступной прямо из интерфейса карты, чтобы вы могли мгновенно исследовать окрестности и просматривать информацию о близлежащих магазинах и ресторанах, в том числе о том, насколько они заняты, недавние отзывы и фотографии. Он также будет обновлен, чтобы включить уличные знаки для сложных перекрестков и сообщить вам, где вы находитесь по отношению к таким местам, как ваш отель, чтобы вам было легче вернуться на незнакомую территорию.

Google также расширит более подробные карты, которые он впервые выпустил в прошлом году, на Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лондон. Эти карты предлагают большую детализацию, включая как природные объекты, так и информацию об улицах, например, расположение тротуаров, пешеходных переходов и пешеходных островов. Эта информация может быть особенно полезной для тех, кто передвигается по городу пешком, на самокате, велосипеде или в инвалидной коляске.

К концу 2021 года эти подробные карты будут доступны еще в 50 городах, включая Берлин, Сан-Паулу, Сиэтл и Сингапур.

Еще одна новая функция расширяет информацию о «занятости», которую Google уже предоставил компаниям, на основе анонимных данных о местоположении, собранных пользователями Карт. Во время пандемии эта функция стала полезным способом избежать скопления людей в местных магазинах и других предприятиях в целях обеспечения здоровья и безопасности. Теперь Google Maps будет отображать информацию о загруженности некоторых частей города или окрестностей, чтобы помочь вам избежать (или, возможно, определить местонахождение) многолюдных мест — например, уличных фестивалей, фермерских рынков или мест ночной жизни, среди прочего.

Наконец, Google Maps начнет настраивать свой интерфейс для каждого человека по-новому.

Во-первых, он может отображать релевантную информацию в зависимости от времени суток, в котором вы находитесь.

Например, когда вы открываете карту в 8 утра в будний день, вы можете увидеть кафе, выделенные более заметно, но ночью вы можете увидеть места для ужина. Если вы приехали за город, Google Карты могут вместо этого показать вам достопримечательности и туристические достопримечательности. А если вы хотите увидеть больше такого же, вы можете нажать на любое место, чтобы увидеть похожие места поблизости.

Google заявляет, что эти функции будут глобально развернуты на iOS и Android в ближайшие месяцы, но не указали точные сроки для каждой конкретной функции. Однако более подробные карты появятся к концу года.